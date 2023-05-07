Bayburt Devlet Hastanesinde ’Dünya El Hijyeni Günü’ nedeniyle çocuklara el hijyeninin önemi çeşitli etkinliklerle anlatıldı. Enfeksiyon komitesinin düzenlemiş olduğu müzikli, palyaçolu tiyatro etkinliğinde çocuklar hem keyifli dakikalar geçirdiler, hem de eğlenerek öğrendiler.

El hijyeninin önemine dikkat çekmek, farkındalığı artırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiklerini söyleyen Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Canpolat, "5 Mayıs El Hijyeni Günü nedeniyle, el yıkamanın önemine vurgu yapmak amacıyla enfeksiyon komitemiz tarafından çocuklarımıza yönelik bir etkinlik düzenledi. Burada çocuklar ellerini nasıl yıkaması gerektiğini, sabunu, suyunu ne şekilde kullanması gerektiğini eğlenerek öğrendiler. Özellikle dışarıdan eve gelen çocukların ellerini yıkaması düzenlemiş olduğumuz etkinlikte vurgulandı. Çalışma arkadaşlarımızdan palyaço olanlar oldu, çocukların istedikleri karakterlerden yüz boyama yapan arkadaşlarımız oldu hepsine çok teşekkür ediyorum. El yıkamanın önemini vurgulayacak güzel bir etkinlik oldu emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Palyaço ile keyifli vakit geçiren çocuklar, el yıkamanın önemini anladıklarını söyleyerek, dışarıdan eve gelince, yemekten önce ve sonra, tuvaletten çıkınca ellerini her zaman yıkayacaklarının sözünü verdiler. Tiyatro etkinliğinin ardından çocuklar müzikle dans ettiler, ardından pasta kestiler. Düzenlenen etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.