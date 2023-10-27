SAMSUN (İHA) – Samsun’da FBM Tıp Merkezi çalışanları Cumhuriyet’in 100. yılına özel etkinlik düzenledi. Etkinlik çerçevesinde barışın sembolü olan bir güvercini gökyüzüne bırakan ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, “Bütün dünyaya barış gelsin” dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılı Samsun’da farklı kurumlar tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzman Prof. Dr. Hayati Akbaş’ın sahibi olduğu FBM Tıp Merkezi çalışanları ise Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyerek marşlar söyledi. Zeybek oynayan çalışanlar akabinde pasta keserek Cumhuriyet’i kutladı. Prof. Dr. Hayati Akbaş da gökyüzüne güvercin bırakarak, “Ülkemizle, kurucumuzla gurur duyuyoruz. Bu anlamlı günde böyle bir etkinlikle kutlamak istedik. İnşallah nice 100 yıllara diyelim. Mustafa Kemal Atatürk denildiği birçok sözü akla geliyor. ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözü özellikle çok önemlidir. Bugünkü koşullarda, yaşadığımız coğrafyada, dünya ortamında barışın ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Barışın sembolü güvercini özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Bütün dünyaya barış gelsin” diye konuştu.