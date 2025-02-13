Dilovası Devlet Hastanesi’nde çevre düzenleme ve ağaç budama çalışmaları gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda, hastane bahçesi ve çevresi yabani otlardan arındırılarak temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hastane bahçesindeki ağaçların budama işlemi yapıldı. Ağaçların daha sağlıklı büyümesini sağlamak ve çevreye zarar veren kuru dalları temizlemek amacıyla gerçekleştirilen budama işleminin yanı sıra, yabani otlar da kökünden sökülerek alan tamamen temizlendi. Bahçelerde çiçeklendirme ve peyzaj düzenlemesi yapılırken, oturma alanları da daha düzenli hale getirildi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, hastane çevresinde gerçekleştirilen temizlik ve budama çalışmalarının vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir ortamda bulunabilmesi için yapıldığını belirtti. Ömeroğlu, "Hastane, vatandaşlarımızın sağlığı için önemli bir merkez. Çevresinin temiz ve düzenli olması hem hasta ve hasta yakınları hem de sağlık çalışanları için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hastane bahçesi artık daha temiz, daha düzenli ve daha yeşil hale getirildi. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.