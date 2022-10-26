Malatya’nın Kale ilçesinde Devlet Hastanesinin bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda eğitim gören çocuklara yönelik ‘Sağlıklı Çocuklar Şenliği’ düzenlendi.

Malatya’nın Kale ilçesinde Devlet Hastanesinin bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda eğitim gören çocuklara yönelik ‘Sağlıklı Çocuklar Şenliği’ düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kale Belediyesi ve Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından ‘Sağlıklı Çocuklar Şenliği’ düzenlendi. İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen şenlikte, Beydağı Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri tarafından palyaço gösterisi, balon gösterisi, yüz boyama, geleneksel okçuluk, dart, matrak, körlink, bowling ve çeşitli oyunlar ile taraftan çocuklar eğlenirken bir tarafından da ilçe devlet hastanesi tarafından alanında uzmanlar eşliğinde çocukların boy, kilo, diş, görme ve işitme taramaları yapılarak, çocukların hastanelerin ve ambulansların çalışma işleyişini öğrenmeleri sağlanıyor.

Hastane fobisi yıkılacak

Hastane Başhekimi Dr. Safa Burak Kıyat, amaçlarının çocukları eğlendirerek hastane fobisini yıkmak olduğunu belirterek, “Amacımız çocukları hastane bahçesinde eğlendirerek hastane fobisini yıkmaktı. Hastane fobisini yıkarak ilerleyen nesillerde sağlıkta şiddeti bitirebileceğimiz inancındayız. Çocuklarımız sadece hasta olduklarında ya da kötü bir olay olduğunda hastaneye gelmediklerinin farkına varacaklar. Burada eğlenecekler, görme, işitme, diş taramaları bunların hepsini burada yapacağız. Çocuklarımız bunlar yapılırken çok mutlu bir şekilde etkinliklere katılacaklar. Etkinliği yaparken, ilçe Milli Eğitim müdürlüğümüz, ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Beydağı Gençlik merkezimiz bize destek sağladılar” dedi.

Gençlik Spor Bakanlığı Malatya Beydağı Gençlik Merkezi çalışanı Zeynep Bozdoğan ise “Gençlerimizle, gönüllülerimizle birlikte çocuklarımızın hayatlarına artı değer katabilmek adına bu etkinliğe destek olmak için geldik. Bizler Türkiye’nin hemen hemen her yerindeyiz. Gençlik merkezleri olarak gönüllü çalışmalarda, sosyal, sportif, kültürel etkinliklerle karşınızdayız” diye konuştu.

Programa Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Kale Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bilgiye Pala, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, İzol-Der Başkanı Harun Akkuş, kurum personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.