Sektörün güçlü markalarından Hastalya Otomotiv, niş ve rüya araç teslimatları ile Mercedes-Benz’in Akdeniz’deki temsilcisi olmaya devam ediyor.

Hastalya Otomotiv olarak müşteri memnuniyeti prensiplerini bölgenin dışında tüm Türkiye’de sağlamak istediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Tüzün, “Müşterilerimiz kendilerini temsil edecek rüya araçlarını seçiyorlar ve biz de güçlü ve dinamik satış-pazarlama kadromuz ile müşterilerimizin deneyimlerini kusursuz kılmak için itina ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Acenteliğe geçiş ile birlikte Hastalya Otomotiv olarak müşteri memnuniyetimizi sadece çevre illerde değil tüm Türkiye genelinde sağlamak hedefindeyiz. Otomotiv sektöründeki 53 senelik tecrübemiz ile tercih edilen ve müşterilerin mutlu olarak ayrıldığı bir acente olmak önceliğimizdir” şeklinde konuştu.