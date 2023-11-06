Konya’nın Beyşehir ilçesinde hastalıktan ari hayvancılık yapılan işletmeler denetlendi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından hastaliktan ari işletmelerin denetim ve kontrollerinin yapıldığı vurgulanarak, "Hastalıktan ari işletmelerimizde yoğun sanitasyon tedbirleri uygulanmakta olup, düzenli olarak tüberküloz ve brusella hastalık taramaları yapılmaktadır.

Bakanlığımızca hastalıktan ari işletmelerde bulunan tüm hayvanlar için destekleme ödenmektedir. Desteklemeler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen hemşehrilerimiz ilçe müdürlüklerimize başvurabilir" denildi.