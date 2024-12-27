Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Kaymakamlığı ve Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sertifikalı kestane fidanı dağıtım töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ADÜ Ziraat Fakültesi işbirliği ile üretilen, kestane üreticisinin kabusu haline gelen Gal Arısı ile mücadele edebilecek yüzde 100 başarılı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına tescilli kestane fidanlarından olan Ertan ve Avrupa’da en çok dikimi tercih edilen Bouche de Betizac çeşidi kestane fidanları Nazillili üreticilere dağıtıldı. Yüzde 50’si üretici, yüzde 50’si de YİKOB tarafından desteklenen 8 bin 200 adet fidan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü bahçesinde üreticiye teslim edildi.

8 bin 200 adet kestane fidanı üreticilere teslim edildi

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, Nazilli İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü M.Koray Şimşek, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak ve üreticilerin katıldığı törenle yüzde 50’si üretici, yüzde 50’si de YİKOB tarafından desteklenen 8 bin 200 adet kestane fidanı üreticilere teslim edildi.

“İlimiz genelinde 33 bin 237 adet kestane fidanı dağıttık”

Törende bir konuşma yapan Aydın Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, “Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile İl Müdürlüğümüz ortak protokolü ile hazırlanan projeler kapsamında temin edilen kestane fidanlarını üreticilerimizle buluşturduk. Üretim alanı ve miktarında Türkiye’de lider konumda olduğumuz ve coğrafi işarete sahip kestane de ilimiz genelinde 33 bin 237 adet fidanı üreticilerimize temin etmekten mutluluk duyuyoruz. İlimiz bitkisel üretiminin korunması ve çeşitliliğin arttırılmasının amaçlandığı projeler çerçevesinde önceki günlerde, Sultanhisar İlçemizde 6 bin adet, Köşk İlçemizde 4 bin 800 adet, Bozdoğan İlçemizde 6 bin adet, Buharkent İlçemizde bin 280 adet, Efeler İlçemizde 4 bin 872 adet ve Kuyucak İlçemizde 2 bin 085 adet kestane fidanı üreticilerimize teslim edilmişti. Projeyi hayata geçirilmesinde büyük desteği olan Aydın Valiliğine çok teşekkür ediyor, toprakla buluşan fidanlarımızın tüm üreticilerimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“Bu fidanlarımız büyüyerek ekonomimize destek olacak”

Üretime yönelik çalışmanın hayırlı olmasını dileyen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, “Yüksek kesimlerdeki köylülerimizin gelirinin yüzde 50’sini kestane oluşturuyor. Nazilli’nin bereketli topraklarında bu fidanlarımız büyüyerek ekonomimize destek olacak. Başta sayın valimiz olmak üzere emeği geçen katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Aydın’ımıza ve tüm Türkiye’ye hayırlı olsun”

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan ile birlikte uzun yıllar sürdürülen çalışmalar sonucu hastalıklara dayanıklı Kestane fidanlarının Ödemiş’te üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden İzmir Ödemiş’teki bir fidan firmasının Yöneticisi Gökhan Aslıtürk: “Dağıttığımız kestane fidanları iki çeşittir. Birincisi Kestane varlığına en büyük tehdit olan Gal Arısı’na karşı yüzde 100 dayanıklı olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne tescillenen Ertan çeşididir. Ertan çeşidi; Engin hocamın yaklaşık 20 yıllık çalışmaları sonucu 2022 yılında tescillenen Aydın’ın yerli ürünüdür. 2. çeşit ise Bouche de Betizac Fransız hibrid çeşididir. Avrupa’da en çok dikimi tercih edilen bir çeşit Bouche de Betizac, soğuklama ihtiyacı düşük, 300 rakımlarda bile olabilen, yine Gal Arısı’na yüzde 100 dayanıklı kestane çeşididir. Her iki çeşidimiz de oldukça kaliteli olup hem taze tüketime hem de şeker sanayine oldukça uygundur. Büyüklükleri ile dikkat çeken bu meyvelerin ortalama ağırlığı 20-25 gram arasında değişmekte olup 1 kg adeti ortalama 45’dir. Her iki kestane çeşidimiz Aydın’ımıza ve tüm Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların sonunda üreticilere fidanların dikimi ve bakımı konusunda önemli bilgiler verilmesinin ardından kestane fidanları üreticiye dağıtıldı.