Vatandaşları hasta olmadan hastalıklardan korumayı hedefleyen Sağlık Bakanlığı, sağlıklı hayat merkezlerinde birçok konuda tarama, tetkik ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Bursa’da tedaviye yönelik hizmetlerin yanında koruyucu sağlık hizmetlerinin de güçlendirilmesi hedefiyle inşa edilen sağlıklı hayat merkezleri, vatandaşlara bir çok konuda hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığı’nın vizyon projelerinden olan sağlıklı hayat merkezlerinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam gibi vatandaşların hayat kalitesini yükseltecek alışkanlıklar kazandırılmasının yanı sıra, obezite, kanser tarama, sigara bırakma, ağız ve diş sağlığı konularında koruyucu sağlık hizmeti sunuyor.

Bursa’da 10 farklı ilçede olmak üzere 13 aktif sağlıklı hayat merkezi hizmet veriyor.