Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların talebi üzerine hemodiyaliz ünitesini Tatvan’daki ek hizmet binasına taşıdı.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların talebi üzerine hemodiyaliz ünitesini Tatvan’daki ek hizmet binasına taşıdı.

Kronik böbrek yetmezliği sebebiyle uzak mesafeye gitmeden diyaliz ihtiyaçlarını karşılamak isteyen hastaların yoğun talebi üzerine Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine bağlı sahil ek hizmet binasına taşınan hemodiyaliz ünitesi, hastaları uzak mesafeye gitmekten kurtarıyor. Tatvan sahil ek hizmet binasına taşınan diyaliz ünitesinde 11’i normal, 1’i Hepatit B, 1’i Hepatit C ve 1’i de yedek olmak üzere toplam 14 diyaliz makinesiyle hastalar hayata bağlanırken, ilçe dışına gitmeye gerek kalmadan Tatvan Devlet Hastanesinde hayata tutunuyor.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, ilçe merkezine getirilen diyaliz ünitesi ve çocuk servisini ziyaret ederek serviste yatan hastalar hakkında bilgi aldı. Hastalara ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Demiray, hastane bünyesinde hizmete açılan hemodiyaliz ünitesi sayesinde hastaların başka bir bölgeye gitmek zorunda kalmayacaklarını söyleyerek, “Tatvan Devlet Hastanesindeki Diyaliz Ünitemizi Tatvan sahil ek binamıza taşıdık. Hastalarımızın bu konu ile ilgili yoğun bir talebi vardı. Buraya gelmeleri ile birlikte mesafe daha çok kısaldı ve hastalar daha da rahat ediyorlar. Yaklaşık 3 gün diyalize giren hastalarımız var. Bu binada şu an 14 diyaliz makinemiz, 1 yedeğimiz, 1 Hepatit B’li hastalarımız, 1 Hepatit C’li hastalarımız için makinelerimiz var. İlimizde toplamda 62 tane diyaliz makinemiz var. Tüm ilçelerimizde diyaliz makinelerimiz mevcut. Bugün buraya hastalarımızın memnuniyetini görmek için geldik. Gerçekten hepsi mesafenin kısalması ile ek sahil binasındaki yeni diyaliz ünitesi ile daha mutlular” dedi.

Daha sonra hastane acil servisine geçen Müdür Demiray, burada hastaları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Mevsimsel soğuk algınlığı virüslerinin artmasından dolayı acil servislerde yoğunluk yaşandığını belirten Demiray, “Mevsimsel soğuk algınlığı virüsleri HSV, RSV, H1N1 gibi bazen de korona virüsün alt tipleri çok fazla acil yoğunluğuna sebep oluyor. Özellikle bu dönemde çocuklarda bulaşıcı üst solunum yollarını çok sık görmekteyiz. Buradaki doktor sayımızı da arttırarak da özellikle kış aylarında burada halkın ihtiyacı olan daha fazla sağlık hizmeti sunumunu da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Demiray’a ziyaretinde Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı ve Başhekim Yardımcısı Filiz Ermek de eşlik etti.