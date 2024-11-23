Kütahya Valisi Musa Işın, Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret ederek sağlık hizmetleri hakkında incelemelerde bulundu. Vali Işın’a ziyareti sırasında Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hasan Emre Aydın ve hastane yönetimi eşlik etti. Hastanenin işleyişi hakkında kapsamlı bilgiler sunulan Vali Işın, sunulan hizmetleri ve yenilikleri yerinde değerlendirdi.

Vali Musa Işın, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki çalışmaların hastaların yaşam kalitesini artırmadaki önemine dikkat çekerek, hastane çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunan Vali Işın, “Hastalarımızın en iyi şekilde hizmet alabilmesi için sürekli gelişim ve yenilik şart. Yeni teknolojilerin ve tedavi yöntemlerinin entegrasyonu, hizmet kalitesini üst seviyelere taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Hastane personelinin özverili çalışmalarına değinen Vali Işın, “Sağlık çalışanlarımızın emekleri, başarılarımızın temel taşını oluşturuyor. Burada görev yapan ekiplerimizin titiz çalışmaları sayesinde hastalarımız etkili tedavi süreçlerinden geçiyor” dedi.

Vali Işın, ziyareti sırasında hastanede tedavi gören hastalarla da bir araya geldi. Hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Samimi bir atmosferde geçen ziyaretin ardından Vali Işın, hastane yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek, onların gayretli çalışmalarının sağlık hizmetlerindeki başarıyı artırdığını ifade etti.