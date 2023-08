Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Obezite Okulu Sorumlu Hemşiresi Minure Kanca, obezite okuluna başvurarak sağlıkla zayıflamayı başaran hastaları için evinde çiçek yetiştirdi. “Aşkın gözyaşları” isimli çiçekler, hastanede düzenlenen 4 modül değerlendirme eğitimi sonunda motivasyon ödülü olarak törenle hastane idarecileri ve obezite ekibi tarafından danışanlara takdim edildi.

Son yılların en büyük toplum sağlığı sorunlarından biri haline gelen ve birçok hastalığa yol açan obezite ile mücadele çerçevesinde Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yürütülen 6 modüllük obezite programının 4. modülü tamamlandı. Program dahilinde hastane idaresinin de katılımıyla, kilo vermeyi başaran 20 danışana Obezite Okulu Sorumlu Hemşiresi Minure Kanca tarafından yetiştirilen “aşkın gözyaşları” çiçekleri motivasyon ödülü olarak hediye edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Obezite Okulu Sorumlu Hemşiresi Minure Kanca, “Bundan aylar önce başlayan programımızla birlikte Obezite Okulu danışanlarımıza motivasyon olması için, umudun ve gücün sembolü olarak kabul edilen ‘aşkın gözyaşları’ çiçeklerini eşimle beraber yetiştirmeye başladık. Çiçekler büyüyünce de sağlıkla kilo vermeyi başaran danışanlarımıza 4. modül motivasyon ödülü olarak takdim ettik. Her sabah çiçekleri sulayıp günlük diyet yürüyüş programlarını yapmalarını ve obezite programlarını takip ederek bizim programı hatırlamalarını istedim. Yaz kış yaşayan bu güzel çiçek gibi umutları hedefleri canlı olsun, her baktıklarında akıllarına gelsin, pes etmeden aynı şekilde devam ederek verdikleri kiloları koruyup daha da sağlıkla zayıflayabileceklerini her gün hatırlasınlar istedim. Danışanlarımızın mutlu olduğunu görmek beni de çok mutlu etti. Programımıza devam eden tüm danışanlarımızı kendi emekleri ve bizim emeklerimizi boşa çıkarmadıkları için tebrik ederiz" şeklinde konuştu.