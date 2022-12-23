Sivas Numune Hastanesinde Diyaliz ve Palyatif Bakım Ünitelerinde tedavi gören hasta ve hasta yakınları için ney dinletisi etkinliği düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesinde Diyaliz ve Palyatif Bakım Ünitelerinde tedavi gören hasta ve hasta yakınları için ney dinletisi etkinliği düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesi Manevi Destek Birimi Koordinesinde düzenlenen etkinlikte hastalara ney dinletisi eşliğinde tedavileri verildi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli Yılmaz Yıldırım’ın sunduğu ney dinletisinin ardından Ulu Camii İmam Hatibi Ergün Ceyhan’ın sohbeti katılımcıları mest etti. Hastanede tedavi gören hastalar ve aynı zamanda tüm gün stresli ortamda çalışan personellerin streslerini azaltmak, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyona Hastane Başhekim Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, hastane yöneticileri, servis çalışanları ile hasta ve hasta yakınları katıldı.

Etkinliğe katılan hasta yakınları ney sesinin insana huzur veren bir özelliğe sahip olduğunu ifade ederek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.