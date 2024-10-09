Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi Palyatif Servisi’ni ziyaret etti.

Servisteki hastalara acil şifalar dileyen Vali Çiftçi, doktorlardan hastaların durumu ile ilgili bilgi aldı. Hasta ve hasta yakınlarına moral veren Vali Çiftçi, servisteki hastaların tedavisinde görevli olan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Palyatif bakım, hayatı boyunca ciddi hastalıklarla yaşamak durumunda olan bireylere hastalıklarıyla baş etmelerini kolaylaştırmak amacıyla sunulan tıbbi bakım türü olarak ifade ediliyor.