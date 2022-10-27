Hasta Hakları Günü nedeniyle GAÜN Diş Hekimliği Fakülte yönetimi, Diş Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Hasta Hakları Günü nedeniyle GAÜN Diş Hekimliği Fakülte yönetimi, Diş Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi’nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Fatih Sarı, Fakülte Sekreteri Özcan Selli, Hasta Hakları Birim Sorunlusu Serpil Gülsevgi, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Hasta ve hasta yakınlarına haklarını ve sorumluluklarının neler olduğuna, bu haklarını ve sorumluluklarını nasıl kullanmaları gerektiğine dair bilgilerin verildiği etkinlikte, hastalara karanfil, broşör ve balon dağıtıldı. Gerçekleşen etkinlikle Hasta hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hasta ve hasta yakınlarına, hasta hakları ve sorumlulukları ile ilgili bilgi verildiğini ifade eden GAÜN Diş Fakültesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu Serpil Gülsevgi, “Amacımız hastaların herhangi bir mağduriyet ile karşılaştıklarında güler yüzlü, empati kurarak, başvuruları mümkün olduğunca yerinde çözmektir. Hasta Hakları Birimi olarak hastalarımız bizim için önemli. Hasta ve çalışan memnuniyetini ve güvenliğini gözeten bir yaklaşımla hastalara daha kaliteli bir sağlık hizmeti verebilmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.