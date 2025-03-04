Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nden hem hastalar hem de hasta yakınları büyük memnuniyet duyuyor.

Merkezde, Alzheimer hastalarının sosyalleşmesinin yanı sıra, yapılan zihinsel, fiziksel ve psikomotor etkinliklerle hastalığın seyrinin yavaşlatılması amaçlanıyor. Başlangıç evresindeki 20 Alzheimer hastasının faydalandığı merkezde; sabah evlerinden alınan ve merkeze getirilen vatandaşlar, gün boyu farklı etkinliklerle sosyalleşme imkanı buluyor.

Katılımcılar haftada bir gün fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapıyor, düzenlenen Yeşilçam günlerinde eski Türk filmlerini izliyor. Gün içinde rutin sağlık kontrolleri ve ilaç takipleri hemşireler tarafından yapılan hastaların, bedensel ve zihinsel aktivitelerle yaşam kaliteleri de artıyor.

Hasta yakınlarının da yükünü hafifleten merkez, hem hastaya hem de yakınına iyi geliyor. Merkeze gelen hastalar mandala, taş ve ahşap boyama, zeka oyunları ve egzersizlerle birlikte dopdolu ve kaliteli bir gün geçiriyor. Müzik eşliğinde etkinlikler yapan hastalar, kendi yaş grubundan arkadaşları ile de sosyalleşmenin tadını çıkarıyor. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadının karşısında bulunan merkeze başvurmak isteyenler; ‘Teksin Mersin’ veya ‘0 (324) 325 69 59’ iletişim numarasından bilgi alabiliyorlar.

"Merkezin amacı, Alzheimer hastalarında hastalığın ilerleyiş sürecini yavaşlatmak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında sosyolog olarak görev yapan ve ’Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nin de koordinatörü olan Eylül Özmutlu, haftada 5 gün hizmet veren merkezin temel amaçlarından birinin de başlangıç evresindeki Alzheimer hastalarının hastalığının ilerleyiş sürecini yavaşlatmak ve hastaların sosyal yaşamdan izole olmasını engellemeye çalışmak olduğunu söyledi. Hastaların merkezde sosyalleşirken, hasta yakınlarının da günlük rutinlerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebildiğini kaydeden Özmutlu, "Zihinsel, fiziksel, sanatsal anlamdaki bilişsel gelişimlerini destekleyecek aktivitelerde bulunuyoruz. Hastalarımızı evlerinden alıyoruz. Daha sonra bilişsel fonksiyonlarını geliştirecek aktiviteler, zihinsel ve motor kas becerilerini geliştirecek aktivitelerde bulunuyoruz" dedi.

Hastalara merkezde hem fiziksel hem de psiko-sosyal destekler sunduklarını aktaran Özmutlu, "Burada hasta yakınlarımızın talep etmesi halinde; onların psikolojik iyi oluşlarını, hasta ile olan iletişim bağlarını güçlendirmeyi ve aynı zamanda problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Belirli periyotlarda ’evde sağlık’ ekiplerimiz geliyorlar ve hastalarımızın sağlık kontrollerini rutin olarak yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

"Hastalarımız burada sosyalleşme imkanı da buluyor"

Belirli günlerde ‘Yeşilçam Günleri’ de düzenlediklerini anlatan Özmutlu, "İklim koşullarının uygun olmasıyla birlikte, hastalarımızı planlı olarak sosyalleşmeleri adına dışarı çıkarıyoruz. Yeşilçam gününü hastalarımız çok seviyor" ifadelerini kullandı.

Hastalardan ve hasta yakınlarından çok olumlu geri dönüşler aldıklarının da altını çizen Özmutlu, "Hasta yakınları bu durumdan çok memnun. Aynı zamanda psiko-sosyal destek de sunduğumuz için onlara hastalarla olan iletişimlerindeki güçlü bağları öğretmeye de çalışıyoruz. Hastalarımız buraya geldiklerinde mutlu oluyorlar. Çünkü burada onlara sürekli etkinlik yaptırıyoruz ve onlar da tabi ki bu alanda hem sosyalleşiyorlar, hem kendi ilişkileri açısından bir ilişki bağı kurmaya devam ediyorlar" dedi.

"Fiziksel aktiviteler, Alzheimer hastalarında vücut sağlığını destekliyor"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında fizyoterapist olarak görev yapan Bengisu Gürler, ’Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nde fiziksel aktivite etkinlikleri düzenlediklerinden söz ederek, "Haftada bir gün fiziksel aktivite egzersizlerini uyguluyoruz. Fiziksel aktivitenin, Alzheimer hastalığındaki vücut sağlığını destekleyici özelliklerinin yanı sıra, aynı zamanda bilişsel işlevlerin de artışında çok önemli bir yeri var. Düzenli egzersiz yapmak, beyne giden kan damarlarının etkinliğini artırarak, hücrelerin daha fazla oksijenlenmesini sağlıyor. Fiziksel aktivite ile beraber Alzheimer hastalarında görülen bilişsel bozuklukların da onarılmasında bize yardımcı oluyor. Bu sayede hastalığın ilerlemesini engellemiş ve hafıza kaybını azaltmış oluyoruz" diye konuştu.

Hasta ve hasta yakınları merkezden çok memnun

Merkezden annesinin faydalandığını belirten hasta yakını Nejla Bal, "Burada sosyal faaliyette bulunuyorlar. Boyamalar, resimler yapıyorlar, film izliyorlar. Evde yapmasını istediğimiz şeyleri burada yapıyor. Annem buraya gelmeye başlayalı 1,5 ay oldu. Buraya gelmeye başladığından beri yüz ifadesi bile değişti. Kendisi de gelmek istiyor, ‘memnunum’ diyor ve çok mutlu. Söylediğimiz şeyleri daha çabuk uyguluyor. Buradaki faaliyetleri evde de devam ettiriyor. Burada hasta yakınlarına da psikolojik destek veriyorlar. Ben başladım geçen hafta ve devam edeceğim. Bu hizmetler benim ve annemin hayatını kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Merkezden faydalanan hastalardan Aysel Duru, yaptıkları etkinliklerden bahsederken, "Ekip çok iyi, memnunuz. Mesela benim çocuklarım yuvadan uçmuş, evde sıkılıyorum. Burada iyi oluyor, mutlu oluyoruz. Burası bana iyi geldi. Evde oturunca sıkılıyorum, artık televizyon da yetmiyor. Burada çok iyiyiz. Mesela evde masada yemek yiyoruz, bir şey lazım oluyor. Mutfağa gidiyorum, ‘ben ne almaya geldim acaba?’ diyordum. Şimdi daha iyiyim. Burası iyi geldi" diyerek duygularını ifade etti.