Uzman Psikolog Begüm Özkaya, hipokondriyak kişilik özelliklerine sahip insanlar da strese bağlı migren tipi baş ağrısının daha sık görüldüğünü söyledi.

Uzman Psikolog Begüm Özkaya, hipokondriyak kişilik özelliklerine sahip insanlar da strese bağlı migren tipi baş ağrısının daha sık görüldüğünü söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Begüm Özkaya, migrenin beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklikler sonucu ortaya çıkan bir baş ağrısı tipi olduğunu belirterek, “Hem sosyal hem fizyolojik hem de psikolojik olarak migren, insan yaşamını ciddi etkileyen bir hastalıktır. Psikolojiyle ciddi ilgisi olan migrenin başlamasına sebep olabilen başlıca faktörler; stres, öfke, kaygı, hormonal değişiklikler, sağlıklı olmayan beslenme şekli, uyku düzensizliği, iklimsel değişiklikler ve kişisel bazı alışkanlıklardır. Yapılan çalışmalar ve klinik gözlemler, migren yaşayan insanların kişilik özelliği olarak kuralcı, mükemmeliyetçi, inatçı, alıngan yönlerinin olduğunu göstermektedir. Bu durum, migren sorunu olan her kişide bu kişilik özelliklerinin olduğunu göstermez, ancak anlaşılan odur ki bu kişilik özelliklerine sahip insanlar daha stresli olduklarından migren sorunu geliştirme ihtimalleri artmaktadır. Endişeli, kaygılı ve hipokondriyak kişilerde de migren daha çok görülmektedir” dedi.

“Migrene neden olan etkenleri iyi tanıyın ve onlardan uzak durun”

Özkaya, “Migrene neden olan etkenleri iyi tanıyın ve onlardan uzak durun. Uyku saatlerinizi düzene koymaya çalışın. Kişinin kendini rahatlatması için bol nefes egzersizi, spor, kendini iyi hissedecek etkinlikler bulup uygulamak. Kişi kendisini daha az gergin, mutlu ve huzurlu hissederse, baş ağrılarında bir o kadar az şiddetli olmaktadır. Doktor tarafından uygulanan ilaç tedavisi ve psikoloji alanındaki uzmanlar tarafından yapılan EMDR terapisi yani Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme yöntemi de migren hastalığına iyi geldiği bilinmektedir” diye konuştu.