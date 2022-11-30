Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen ve örnek proje olarak takdir toplayan Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi’ni ziyaret etti. Çevre illerden gelen ve bu hizmetten faydalanan hasta yakınları ile tek tek görüşen Başkan Büyükkılıç, “Hayırseverler şehri olarak bilinen Kayseri’mize yakışır bir hizmet” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen ve örnek proje olarak takdir toplayan Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi’ni ziyaret etti. Çevre illerden gelen ve bu hizmetten faydalanan hasta yakınları ile tek tek görüşen Başkan Büyükkılıç, “Hayırseverler şehri olarak bilinen Kayseri’mize yakışır bir hizmet” dedi.

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisi olan Büyükşehir Belediyesi’nce projelendirilip hayata geçirilen Ali İhsan Erbil-Gülsevim Erbil Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) karşısında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayata kazandırılan bu anlamlı projeyi ziyaret ederek, çevre illerden Kayseri’ye tedavi olmak amacıyla gelen hasta ve hasta yakınları ile görüştü. Başkan Büyükkılıç’a ziyaret esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları da eşlik etti. Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi ziyaretinde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de sağlık altyapısının en güçlü şekilde hizmet verdiğinin altını çizerek, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Hakikaten bir ihtiyaca cevap verme mantığında Kayseri’mizde sağlık altyapısı en güçlü şekilde hizmet veriyor. Bölgedeki şehirlerimizden, ağırlıklı olarak, şehrimize teşrif eden hasta ve hasta yakınlarını burada misafir etmek suretiyle mağdur olmaması, açıkta kalmaması, ihtiyaçlarının giderilmesi, dualarının alınması anlayışı içerisinde bir hizmete vesile oluyor” dedi.

Büyükkılıç, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi’nin Kayseri Şehir Hastanesi karşısında da yapıldığını hatırlatarak Erciyes Üniversitesi’nin Covid-19 aşısı başarısından söz etti ve akademisyenlere teşekkür etti.

"Hasta ve hasta yakınlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor"

Misafirhanenin TBMM’de de gündeme geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Aynı zamanda sosyal bir ihtiyaca cevap veren Melikgazi Vakfımızın burada bu hizmeti verdiği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak da bu binanın yapılmasını sağlamak suretiyle bir işbirliğinin söz konusu olduğu yine dua kaynağı olan bir tesis. Geçenlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de gündeme geldi. Böyle bir hizmetin paylaşılıyor olması, insanlara sunuluyor olması ki ben de bir doktorum, bir hekimim. Arabaların içerisinde, otoparklarda, rastgele yerlerde vatandaşlarımızın mağdur olması yerine burada yemeklerini yiyerek, yatması gerekiyorsa yatarak, duşunu alarak, kahvaltısını yaparak, pijamasına kadar veriyoruz, diş fırçasına, macununa kadar sağlıyoruz” diye konuştu.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesinin en güzel örneği

Başkan Büyükkılıç, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesinin en güzel örneklerinin verildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayırseverler şehri olarak bilinen Kayseri’mize yakışır bir hizmet. Mevla’m bu imkânları sunan dostlara daha çok versin diyoruz. Bizim insanımız kadirşinastır, vefalı insanlardır, değerlerine, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, dinine bağlı insanlardır, Cumhurbaşkanımızı da dualarını eksik etmezler. Tekrar her birinize ‘hoş geldiniz’ diyoruz, değişik illerden teşrif eden canlarımız, dostlarımız, Mevla’m bizi sizlere layık kılsın. Kayseri’mizin bizi seven seçen insanlarına da böyle hizmetlere vesile oldukları için teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar bizi seçmese biz bu hizmeti yapamayız. Elbette kimsesizin kimsesi olmak, insanları dışlamamak, ayrıştırmamak, ötekileştirmemek, kılığından kıyafetinden, görüşünden, yaşantısından dolayı değil önce insan diyerek bağrımıza basmak. Çok duaya ihtiyacımız var. Bizim ecdadımız ayağı kırık leyleklere vakıf kurmuş, mahlûkata şefkat, merhamet anlayışını simgeleştirmiş. Böyle bir medeniyetin elhamdülillah, sahipleriyiz. Ecdadımızla gurur duyuyoruz, bizler de onlara layık olma yönünde gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan proje ülke genelinde büyük takdirle karşılanırken, il ve ilçelerden gelen, kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınları ise, misafirhanenin imkânlarını çok beğendiklerini ve görevlilerin misafirhanede adeta ev gibi hissettirdiklerini söylediler. Hakkâri’den gelen Hamza Ercan, “Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi olmasaydı çok mağdur kalırdık” diyerek, "Misafirhaneden çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Yapandan Allah razı olsun. 15 gündür buradayım. Geliyoruz. Gündüzleri hastalarımızın yanına dönüyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin böyle yerler açması iyi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Burası olmasaydı çok mağdur oluyorduk. Şu anda şükürler olsun. Çocuğum onkolojide tedavi görüyor. Burası bize kapılarını açtı" dedi.

Misafir Ahmet Aksu ise “Misafirhane çok güzel. İyi karşılıyorlar. İlgileniyorlar. Biz Aksaray’dan geliyoruz. Cumaya kadar buradayız. Çok rahatız. Yemek veriyorlar. Yatakları çok güzel. Her taraf tertemiz” derken, konuklardan Cebrail Bolat da, ‘Bizim büyük bir yükümüzü aldı’ diyerek, “Eşim kanser hastası 2 yıldır buraya geliyoruz. Kahramanmaraş’tan geliyorum. Emeği geçenlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizim büyük bir yükümüzü aldı burası nerede kalacağız diye düşünürken. Çok memnunuz. Çok güzel yemekler çıkıyor. Çalışanlar da sıcakkanlılar. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz"

Misafirhanede konaklayan Nadir Sitemoğlu, “Uzaktan gelenler Hasta Yakını Misafirhanesi olmasaydı ne yapacaktı” şeklinde konuşarak, "Yemeği ile temizliği ile yatağı ile çalışanlarıyla her şeyiyle dört dörtlük. Allah razı olsun. Çok memnunuz. Evimizden daha rahat burası. Çalışanların hizmeti güzel, hizmet dört dörtlük. Uzaktan gelenler için bulunacak bir yer değil. Bizler burası olmasaydı ne yapacaktık? Çok perişan olurduk. Çok güzel hizmetleri var” diye konuştu.

Konuklardan Emine Ünal ve İbrahim Ünal çifti ise “Çok memnunuz. Kötü bir şeylerini görmedik. Hizmetleri çok güzel. Hizmet edenler bir gün olsun of demediler. Biz yaşlıyız. Burada kalıyoruz. Kemoterapi alacağım ve burada kalıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.