Tunceli’de hasta ve bitkin düşen yaban keçileri, tedavileri yapıldıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bırakılıyor.

Tunceli’de hasta ve bitkin düşen yaban keçileri, tedavileri yapıldıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bırakılıyor.

Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçilerinden hasta ve bitkin düşenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri tarafından tedavi ediliyor. Büyük bölümünün tedavileri bulundukları alanlarda yapılırken durumları ciddi olanların tedavi ve bakımları ise kurumda gerçekleştiriliyor.

Tedavinin yanı sıra vitamin desteği de verilen yaban keçileri yeniden doğal ortamlarına bırakılıyor.