Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için başlatılan "evde nüfus cüzdanı" hizmeti sürdürülüyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için başlatılan "evde nüfus cüzdanı" hizmeti sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi çerçevesinde hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret eden nüfus memurları, parmak izinden fotoğraf çekimine ve evraklara kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evlerine gönderiliyor.

Osmaneli Nüfus Müdürlüğü personelinin İnönü mahallesinde ikamet eden Mehmet ve Havva Ülkü çiftinin 75 yaş üstü ve sağlık nedenlerinden dolayı Nüfus Müdürlüğüne gelemedikleri için evlerine kadar giderek işlemlerini yaparken Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal personelin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada, ilçede adreste nüfus hizmetine gezici kayıt terminali ile devam ettiklerini belirtti. Ünal, "Çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "gezici kayıt terminali" uygulaması çerçevesinde çalışma yapan görevlilerimiz, başta 75 yaş üstü yaşlılar olmak üzere evlerinden çıkamayan hasta ve engellilere büyük kolaylık sağlıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, gerek kendilerinin gerekse bir yakınları aracılığı ile İlçe Nüfus müdürlüğümüze dilekçe ile randevu talebinde bulunması yeterli oluyor. İlçemizde bugüne kadar çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gelemeyen 75 yaş üstü hasta, yaşlı ve engelli 114 vatandaşımız müracaat etmiş bu vatandaşlarımızın evlerine gidilerek işlemleri yapılmış çipli kimlik kartları teslim edilmiştir. Müracaatların devam etmesi durumunda Nüfus Müdürlüğümüz personelleri adreste nüfus hizmetlerine devam edeceklerdir. Ben burada İlçe Nüfus Müdürlüğümüzün personellerine teşekkür ediyor çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Evinde kimlik başvurusu yapan Mehmet Ülkü, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rahatsızlığından dolayı Nüfus Müdürlüğüne gitmesinin imkânsız olduğunu belirten Ülkü, "Nüfus Müdürlüğünde görevli arkadaşlar sağ olsunlar evimize kadar gelerek kimlik başvurumuzu yaptılar. Uzun zamandır dizlerimdeki rahatsızlığımdan dolayı yürümekte zorluk çekiyordum. Bu hizmet bizim için büyük bir nimet. Kaymakamımız da evimize kadar gelerek hem çalışmaları yerinde inceledi hem de bizleri ziyaret etti. Bu ziyaretlerinden dolayı başta kaymakamımıza ve İlçe Nüfus Müdürümüze ve personeline ziyaretlerinden ve hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.