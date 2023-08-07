Zonguldak Valiliği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak Belediyesi Başkanlığında; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün iş birliği yaptığı hasta ve yaşlı bakıma destek olacak kişilerin eğitimine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Valilikte gerçekleşen törende, hasta ve yaşlı bakımına destek olacak kişilerin eğitimini, yetiştirilmesine ve istihdamını amaçlayan iş birliği protokolü Vali Mustafa Tutulmaz, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz, ZBEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Evren Erkadam, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Yasemin Gencer tarafından imzalandı.

ZBEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, imzalanan protokol ile hasta ve yaşlı bakımına destek olacak kişilerin eğitimini, yetiştirilmesini, istihdamını ve hastanelerde veya hanelerde hastasına veya yaşlısına bakım aldırmak isteyen bireylerin yaşadıkları zorlukları gidermeyi amaçladıklarını bildirdi.

Zonguldak ili yaşlı nüfus yoğunluğu açısından yüksek bir orana sahip olduğu ve yaşlı bakım elemanı arzı açısından da sorunlar yaşandığını ifade eden Can, “Projede kursiyerler 100 saatlik teorik ve pratik derslerden oluşan bir eğitimden geçirilecektir. Proje kapsamında eğitimler Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Kurs bitiminde sertifikasyon işlemleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sürekli eğitim merkezi tarafından yapılacaktır. Başvurular Zonguldak merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır” diye konuştu.