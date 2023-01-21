Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 8 katlı hasta ve hasta yakınları misafirhanesi, 2022 yılında 59 bin 708 hasta ve yakınını beş yıldızlı otel konforunda ücretsiz konuk etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 8 katlı hasta ve hasta yakınları misafirhanesi, 2022 yılında 59 bin 708 hasta ve yakınını beş yıldızlı otel konforunda ücretsiz konuk etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hasta ve hasta yakınları için 2017’de faaliyete aldığı 8 katlı misafirhaneye konuk olan vatandaşlara ücretsiz barınma hizmeti vermeye devam ediyor. Misafirhane, 136 oda 391 yatak kapasitesi ile Türkiye’deki mevcut örnekleri arasında en çok kontenjanlı misafirhane olma özelliği taşıyor. Çevre il ve ilçelerden tedavi için kente gelen ve kalacak yeri olmayanların ücretsiz kalabildiği misafirhanede 2022 yılında 59 bin 708 kişi ağırlandı. Otel konforunda hizmet verilen misafirhanede kalan hasta ve yakınları için revir, mescit, sosyal servis, ücretsiz kahvaltı, akşam yemeği ve çay hizmeti verilirken, tam teçhizatlı çamaşırhanede kıyafetlerini ücretsiz yıkayabilen misafirler, katlarda bulunan ütü odalarında da ütülerini yapabiliyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı hasta ve hasta yakınları misafirhanesini 14 personeli ile tamamen ücretsiz hizmet veriyor. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erdem misafirhanede incelemelerde bulundu.

Hasta ve hasta yakınlarına sıcak yuva

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Su, "İlimizde hasta ve hasta yakınlarına yönelik, önemli bir hizmeti misafirhanemizde yerine getiriyoruz. Burası 391 yatak kapasiteli misafirhanemiz il dışında veya ilimizin ilçelerinden gelen hasta ve hasta yakını olarak ilimizdeki hastanelere gelen vatandaşlarımızı burada misafir ediyoruz. Örnek verirsek Adıyaman’dan gelen bir hastamız burada kemoterapi görüyor, bu süre zarfında hastamıza ve refakatçisini burada misafir ediyoruz. Bu hizmetimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize yöneliktir. Yeme, içme, ibadetleri, çamaşır yıkama, ütü gibi tüm işlemlerini burada temin ederek hayır dualarını almak için gayret gösteriyoruz. 2022 yılında yaklaşık 59 bin 708 vatandaşımız buradan faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor. Burada ihtiyaçlarının giderileceği güne kadar misafir ediyoruz ve tamamen ücretsiz büyükşehir belediyesi olarak tamamını biz karşılıyoruz. Gönül ister ki vatandaşlarımız daha az hasta olsunlar ihtiyaç duymasınlar ama biz ihtiyaç duydukları sırada 7 gün 24 saat burada hizmet etmek için varız" dedi.

"Kendi evimiz gibi rahatız"

Şanlıurfa Ceylanpınar’dan 4 aydır kızının tedavisi için Diyarbakır’da kalan Ömer İnce, bu süreçte misafirhanede kaldığını ve çok memnun olduğunu dile getirdi. İnce, "Kızımın hastalığından dolayı Şanlıurfa’da KVC bölümü olmadığı için bizi Diyarbakır’a sevk ettiler. Kızım ağır kalp hastası 4 aydır burada hastanede yatıyor. 4 aya yakındır burada eşimle beraber kalıyoruz. Sağ olsunlar eşimle beraber özel odada kalıyoruz, burada çalışan arkadaşlar bize çok yakın davranıyorlar, kendi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. Her türlü temizlik yardımcılığı yapıyorlar, odalarımız iyi, sıcak. Sabah çok şükür kahvaltı ve akşam yemeği çok iyi. Burada giysilerimizi yıkatıyoruz, tertemiz ütülü şekilde alıyoruz. Allah razı olsun, çok memnunuz. Dışardan gelip de açıkta kalmadığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

Adıyaman’dan gelen kanser hastası Fahriye Zerut, 2 aya yakındır Diyarbakır’da tedavi gördüğünü ücretsiz kaldığını vurgulayarak teşekkürlerini aktarıp, iyi insanların eksik olmamasını diledi.