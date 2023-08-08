Manavgat Devlet Hastanesi’nde bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirilen aşure proğramı çerçevesinde hasta, hasta yakını, hastane çalışanları ve davetlilere aşure ikramında bulunuldu. Manavgat Müftü vekili Vaiz Hulusi Kaya tarafından okunan dua ile başlayan etkinlikte kısa bir konuşma yapan Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Deniz, anlamlı bir günde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başhekim Mehmet Deniz, konuşmasının ardından davetlilere, hasta yakınları ve hastane çalışanlarına kendi elleriyle aşure ikram etti.

Hastane bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal, AK Parti ve MHP Yönetim kurulu üyeleri, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.