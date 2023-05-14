Elazığ’da seçimlerde, hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanlar, araçlarla oy verecekleri merkeze götürüldü.

Elazığ’da oy kullanmak isteyen, hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti çerçevesinde sağlık hizmeti alıp hareket etmekte zorlanan seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştırmak amacıyla yapılması istenenler sıralandı. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastanesi Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü de Elazığ’da talepte bulunan hastalar için evde sağlık hizmeti sunan hasta nakil araçları ve ambulanslar seçmenleri oy verecekleri merkeze götürüp, oy verme işlemlerinin ardından geri getirdi. İllerdeki evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezleri, gün boyunca oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacağı bildirildi. Bu çerçeve Nailbey Mahallesi Ceren Sokak üzerinde bulunan evinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki kalp rahatsızlığı ve böbrek ve böbrek Güllü Baş, oy kullanmaya bir sağlık personeli de refakat etti. Yürümekte zorluk çeken Baş, Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy kullandıktan sonra yine ekipler tarafından evine bırakıldı.

Her seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de sandık başına gidemeyen kayıtlı hastalara hizmet verdiklerini ifade eden İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastanesi Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Halit Gökalp, "Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne bağlı mobil ekiplerimizle beraber sandığa gidemeyen bize kayıtlı olan hastaları, milli iradenin tecilli etmesi için sandığa götürmeye çalışıyoruz. Burada bize müracaat ederek oy kullanmak istediklerini belirten hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Bu bakımdan merkezde 6 ve ilçelerde 5 ekibimiz bu şekilde görev yapıyor. Toplam 11 ekiple evde sağlık hizmeti alan ve sandığa ulaşamayan hastaları sandığa götürüyoruz” dedi.