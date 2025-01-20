Mersin’de hasta rolü yaparak geldiği hastane otoparkından araç çalan şüpheli, polis ekiplerince kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hasta rolü yaparak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen bir şahıs, hastane otoparkında keşif yapıp ayrıldı. Ardından belirlediği aracı çalmak için otoparka bu sefer kamyonetle gelen şüpheli, arka camını kırarak girdiği aracı düz kontak yöntemiyle çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüphelinin geçtiği güzergah üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan takip sonucu ekipler şahsı kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı. İkametinde bir ruhsatsız tabanca ve çalınan araç da bulunan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.