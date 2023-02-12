Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşanan depremde enkaz altında kalanları arayan arama kurtarma köpeği "Tetik’’ hassas burnu ile 33 kişinin kurtarılmasını sağladı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşanan depremde enkaz altında kalanları arayan arama kurtarma köpeği "Tetik’’ hassas burnu ile 33 kişinin kurtarılmasını sağladı.

Samandağ ilçesinde ilk günden beri tek başına enkaz çalışmalarına katılan arama kurtarma köpeği ‘Tetik’’ arama kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadı. Çok fazla enkaz arayan "Tetik’’ 2 serum almasına rağmen tekrar sahaya çıkarak ilçe genelinde 91 enkazda arama yaparak 33 insanı bularak kurtarılmasını sağladı.

Yardım için gönüllü olarak bölgeye geldiklerini belirten Barış Aykaçsın eğittiği köpeği ile 33 kişinin sağ olarak kurtarılmasını sağladıklarını belirterek, "Şu anda hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün çıkardığımız can sayısı 15 oldu. Tetik toplamda 33 insanın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasını sağladı. Köpeğimiz çok çalıştı. Samandağ bölgesine ilk gelen arama kurtarma köpeğiydi. Ondan başka köpek yoktu. İlk iki gün çok yorulduğu için iki gün dinlendirmek zorunda kaldık. Sağ olsun Sarıyer veteriner ekipleri çok ilgilendiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Serum ve iğne yapılmasına rağmen insanları kurtarmak için caba veriyor ve hala ilaç tedavisi devam ediyor" dedi.