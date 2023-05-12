14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde görevi başında olacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, talep eden hasta ve engelli vatandaşları oy kullanmak üzere sandığa götürecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde oy kullanacak hasta ve engelli vatandaşların demokratik haklarını kullanması için önlem aldı. Bu çerçevesinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları ile 14 Mayıs 2023 Pazar günü görevleri başında olacak. Talep eden hasta ve engelli vatandaşlar, seçim günü oylarını ikamet ettikleri ilçede kullanabilmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin telefon hattını arayarak nakil hizmeti isteyebilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nden randevu alan vatandaşlar seçim günü evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara götürülecek.

Büyükşehir ekipleri Denizli’nin 19 ilçesinde görevde

Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların demokratik haklarını yerine getirebilmeleri için söz konusu hizmet kent merkezi ile birlikte tüm ilçelerde verecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin uzman personel ve tam donanımlı araçlarıyla talep eden hasta ve engelli vatandaşları ilçe içindeki oy kullanacakları sandıklara götürecek. Nakil hizmeti sadece vatandaşların ikamet ettiği ilçe içinde verilebilecek.