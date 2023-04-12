Muğla’da 90 kişilik sağlık ekibi ve 30 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Engelli Nakil hizmeti ile yaşlı, yatalak ve engelli vatandaşların evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından da eve nakillerini sağlıyor.

Engelli Nakil hizmeti ile de engelli vatandaşlar, bulundukları mekânlardan sağlık kurum ve kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, banka, noter, tekerlekli sandalye tamirat hizmetleri veren kuruluşlara, gönüllü kuruluşlara ve sosyal aktiviteleri için gerekli olan yerlere ücretsiz olarak taşınıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli Nakil hizmetinden il sınırları içerisinde ikamet eden, en az yüzde 40 engel oranına sahip ve toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan engelli vatandaşlar yararlanabiliyor.

16 bin 666 vatandaşa 79 bin 632 nakil hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın 13 ilçesinde 12 hasta nakil ambulansı, 1 hasta nakil aracı ve 6 engelli nakil aracı olmak üzere toplam 19 araçla vatandaşlara hasta ve engelli nakil hizmeti veriyor. Büyükşehir Belediyesi hizmete başladığı günden itibaren 16 bin 666 hasta ve engelli vatandaşın sağlık ve diğer kuruluşlara 79 bin 632 defa naklini gerçekleştirdi.