Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı ve engelsiz taksi hizmeti, Ramazan Bayramı’nda da vatandaşların hizmetinde olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Hasta Nakil Ambulans Birimi yılın 365 günü 7/24 vatandaşın hizmetinde. Kocaeli’de ikamet eden, durumu acil olmayan, nakil esnasında müdahale gerektirmeyen yatalak veya cihaz destekli hastalara yönelik sunulan nakil hizmetinden ocak ayından bu yana taşınan hasta sayısı 12 bin 285 bin olurken, il dışına 316 hasta nakil edildi. Trafik kazası, yerinde müdahale, değerlendirme ek görevler ile birlikte 4 ay süresince toplam 12 bin 999 kişiye hizmet verildi. Hasta nakil ambulansları Ramazan Bayramı’nda da vatandaşlar için görev başında olacak.

Engelsiz taksi de görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşların ulaşımlarını sağlamak maksadıyla hizmete aldığı engelsiz taksi de Ramazan Bayramı’nda görev başında olacak. Engelsiz taksi ile sağlık sorunu yaşayanları hastaneye, böbrek yetmezliği olanları diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, dershaneye, alışveriş merkezine, sosyal ve kültürel etkinliklere götürülüp tekrardan evlerine bırakılıyor. Akülü tekerlekli sandalye kullanan bir yolcu ve bir refakatçi kapasiteli 6 adet hafif ticari araç, 13 oturma kapasiteli 5 tekerlekli sandalye taşıma kapasiteli 1 otobüs, tüm engel grupları için 16 kişilik 1 minibüs, 1 binek araç ve 6 refakatçi kapasitesi bulunan 9 özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan araçlarla hizmet veriliyor.