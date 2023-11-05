Eskişehir’de bir ay boyunca beslenemeyen hamile ineğin karnından günü dolmamışken alınan buzağının sağlıklı bir şekilde doğması, sahibini mutlu etti.

Mihalıççık ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde büyükbaş hayvancılık yapan Hüdayi Turgut’un ineklerinden birinin iştahı kesildi. Hamile olan inek yaklaşık 1 ay boyunca yem yemedi. Hayvan sahibi Turgut, zayıflayan ineğini kesilmek üzere satmak zorunda kaldı. İneğin karnından daha gününü tamamlamamış buzağı ameliyat edilerek alındı. Sahibi başta olmak üzere herkesin ‘yaşamaz’ dediği buzağı, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Hüdayi Turgut, şimdilerde annesiz kalan buzağıyı biberon yardımıyla besliyor. İneğin ise yuttuğu metalden dolayı midesinde iltihap oluştuğu ve bundan dolayı yem yiyemediği tespit edildi.