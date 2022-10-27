Muğla Menteşe Devlet Hastanesi’nde Hasta Hakları Günü dolayısıyla stant kuruldu.

Muğla Menteşe Devlet Hastanesi’nde Hasta Hakları Günü dolayısıyla stant kuruldu.

Kurulan stantta, Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı ve İdari Ekiplerin katılımlarıyla hastanenin yataklı servislerinde yatan hasta, hasta yakınları ile Acil Servis, polikliniklere muayene olmaya gelen hastalara ikramlık ve gül takdim edildi. Stantta Hasta Hakları ve Sorumlulukları ile ilgili broşür dağıtılıp bilgilendirmeler yapıldı.

Menteşe Devlet hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı “Menteşe Devlet Hastanesi olarak daima hastalarımızın yararını ve haklarını gözeterek tüm sağlık ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hasta haklarının ve sorumluluklarımızın bilinci ile siz değerli hastalarımıza, en iyi şekliyle daha kaliteli sağlık hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Tüm hastalarımızın Hasta Hakları Günü’nü kutluyorum” dedi.