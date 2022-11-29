Sağlık Bakanlığı hasta hakları uygulamaları çerçevesinde Afyonkarahisar’da kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesi yapılan hasta hakları birim sorumlularına yönelik, ‘Hasta Hakları ve İletişim’ konulu eğitim düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı hasta hakları uygulamaları çerçevesinde Afyonkarahisar’da kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesi yapılan hasta hakları birim sorumlularına yönelik, ‘Hasta Hakları ve İletişim’ konulu eğitim düzenlendi.

Eğitimler Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü yetkilileri tarafında verildi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Nuray Türken Teknekaya, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları ve mevzuatı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Hemşire Melek Aksoy HBBS’nin kullanımı ve birimlerin işleyişi, Psikolog Numan Sinan Harputlugil ise hasta ve yakınları ile etkili iletişim, beden dili ve stresle baş etme yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Eğitim programı, birim sorumlularının hastanelerin hasta hakları birimlerinde aldıkları uygulamalı eğitim ile son buldu.