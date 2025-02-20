Sanofi, Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı ROTA’nın kapanış toplantısını gerçekleştirdi.

Sanofi’nin hasta derneklerinin kurumsallaşma yolculuğunda kapasite gelişimlerine destek olmak amacıyla, Haziran 2021’de hayata geçirdiği ve Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından yürütülen ‘ROTA: Hasta Dernekleri Gelişim Akademi’sinin 44 ay süren kurumsallaşma eğitim serisinin kapanış toplantısı gerçekleşti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, "Sanofi’de bizler, yeni bir tedavi alanını öğrenirken ya da yıllardır içinde olduğumuz tedavi alanlarında değişen dinamikleri anlamaya çalışırken hep hasta sesine kulak verdik. Bizim için hastaların yaşadıklarını anlamak, tanı süreçlerini, tedavi sırasında ve sonrasında değişen hayat koşullarını bilmek paha biçilemez bir öneme sahip. Onlardan öğrendiklerimiz gücümüzü hastanın sesi ile şekillendirme yolundaki çabalarımızın temelini oluşturuyor. Buradan yola çıkarak hasta derneklerine bir katkımız olsun istedik ve Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı olan ROTA’yı hayata geçirdik. Bugün 7 hasta derneğinin uzun soluklu bu eğitim sürecini başarıyla tamamlamasından ötürü mutluyuz."

Sanofi’nin Hasta ve Hasta Topluluklarına Taahhütleri’ne uygun olarak başlattığı ROTA Eğitim Programı, hastaların ihtiyaçlarını hasta dernekleri aracılığı ile anlamak ve bu ihtiyaçlara yönelik kurulacak kamu-özel sektör-hasta dernekleri iş birlikleriyle sağlık ekosistemine yapıcı katkılar sunmak hedefi ile başlatılmıştı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ve 44 ay süren eğitim sürecinin ardından yapılan kapanış toplantısında, akademinin odağında yer alan nadir hastalıklar, immünoloji, erken doğan bebekler ve onkoloji alanlarında faaliyet gösteren 7 farklı hasta derneği ile yoğun bir öğrenme yolculuğunun çıktıları anlatıldı. Akademi boyunca hasta dernekleri; sivil toplum ve örgütlenmeden kurumsal kaynak geliştirmeye, proje tasarlamadan dijital iletişime kadar birçok alanda konunun uzmanlarının ve akademisyenlerinin tecrübeleriyle bilgilerini geliştirme fırsatı buldu.

Akademiye dahil olan hasta dernekleri organizasyonel gelişimlerine yönelik eğitimler alırken bir yandan da kendi aralarında paylaşımlarda bulunarak birbirlerinden öğrenme şansı da elde ettiler.