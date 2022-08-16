DÜZCE(İHA) – Düzce’de evde bakım hizmeti alan engelli yakınlarına engelli hasta bakımı ile ilgili eğitimler verilerek hastaların yaşam kalitesi arttırılıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de evde bakım hizmeti alan engelli yakınlarına engelli hasta bakımı ile ilgili eğitimler verilerek hastaların yaşam kalitesi arttırılıyor.

Düzce Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında imzalanan evde bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelli yakınlarına engelli-hasta bakımı konusunda eğitim verilmesi işbirliği yapıldı. Gönüllere dokunan proje çerçevesinde eğitimler evde verilmeye başladı.

İlk eğitimi Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk takip etti, hasta ve yakınlarıyla bir süre sohbet ettiler.

Ziyarettin sonunda doktor, psikolog, hemşire ve sosyal çalışmacıdan olan ekip hasta ve yakınıyla ilgilenmek üzere görevi devraldı.

Hasta yakınları verilen eğitimin çok faydalı olduğunu belirterek emeği geçelere teşekkür ettiler.