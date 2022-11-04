Antalya’nın Manavgat ilçesinde hasta almaya giden ambulans, otomobille çarpıştı. Her iki aracın da refüje çıktığı kazada yaralanan otomobil

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hasta almaya giden ambulans, otomobille çarpıştı. Her iki aracın da refüje çıktığı kazada yaralanan otomobil

sürücüsü ile ambulanstaki sağlık görevlisi hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir hastaneden hasta almak üzere Manavgat Devlet Hastanesi’ne gitmek üzere yola çıkan Mustafa Yılmaz’ın kullandığı özel hastaneye ait 06 CMK 464 plakalı ambulans, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan İsmail Kahraman’ın kullandığı 31 AHU 673 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan otomobil refüje çıkarken, ambulans ise refüjdeki trafik levhaları ve trafik ışığına çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Kahraman ve ambulanstaki sağlık görevlisi Ali İkiz, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Bir gün arayla ikinci kaza

Kazada ambulansın kırmızı ışıkta geçtiği belirlenirken, ambulans şoförü Manavgat Devlet Hastanesi’ne hasta almaya gittiğini, sireninin çaldığını ve yandığını iddia etti. Aynı yerde 1 gün önce meydana gelen kazada da otomobil, aynı trafik lambasına çarparak durabilmişti.