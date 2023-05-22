Gaziantep’te vakaya giden ambulans, kavşakta araçla çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 3’ü sağlık personeli toplam 4 kişiye ise olay yerine gelen sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Gaziantep’te vakaya giden Fatih Y. yönetimindeki 27 KM 782 plakalı 112 ambulansı, Şehitkamil ilçesi Güneş Mahallesi Ertuğrul Gazi Kavşağı’nda Ahmet A. yönetimindeki 27 T 0294 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından savrularak devrilen ambulanstaki sürücü, sağlık görevlileri İmam Ali Ö. ve Bengi B. ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen ambulanstan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan yaralı sağlık personelleri ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.