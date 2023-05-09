Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından ilk defa ’Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası’ düzenlendi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Köpek Eğitim Merkezi’nde ilk defa ‘Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası’ düzenledi. Yarışmaya Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Özbekistan olmak üzere 9 ülke katıldı. Açılış konuşmasını Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu’nun gerçekleştirdiği yarışmada kura çekimlerinin yapılmasının ardından ’Kutu Araması Etabı’ gerçekleştirildi.

“27 sene önce 1 narkotik dedektör köpek ile bu yola çıktık”

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu burada yaptığı konuşmada “Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Türkiye’de yetkili olan bütün ülke, diğer kolluk kuvvetlerimizle beraber iş birliği içerisinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu önemli mücadelede personellerimizin en önemli yardımcılarından biri dedektör köpeklerdir. Bakanlık olarak 27 sene önce 1 narkotik dedektör köpek ile bu yola çıktık. Bugün ise geldiğimiz noktada teknik altyapısı ve beşeri kaynağıyla kapasitesini kanıtlayarak Dünya Gümrük Örgütü tarafından bölgesel köpek eğitim merkezi olarak ilan edilmiş tesisimizde deneyimli eğitmenlerimiz tarafından yerli ve yabancı ırklar, narkotik, çay, tütün, patlayıcı silah, mühimmat, canlı insan, nakit ve asayiş alanlarında dedektör köpeklerimizi yetiştiriyoruz” dedi.

“224 dedektör köpeğe ve 36 yavru köpeğe sahibiz”

Envanterlerine yeni bir köpek türü daha eklediklerini belirten Uslu, “Teknoloji köpeklerimizle burada bir iş birliği içerisinde ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Özellikle Türkiye’de önemli vergi kayıplarına sebep olan bilgisayar ve cep telefonu gibi kaçak eşyaların tespitinde de kullanılacak dedektör köpeklerimizi de yetiştireceğiz. Ticaret Bakanlığı bünyesinde toplam 224 dedektör köpeğe ve 36 yavru köpeğe sahibiz” ifadelerini kullandı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü olarak kaçakçılıkla mücadelenin sürdürülmesinde uluslararası iletişimin ve iş birliğinin gerekli olduğunu aktaran Uslu, “Aralarında katılımcı ülkelerin de bulunduğu paydaşlarımızla ve gözlemci olarak da ağırladığımız uluslararası kuruluşlarla dedektör köpeklerin yetiştirilmesi ve eğitim tekniklerinin geliştirilmesi alanlarında birçok ortak proje yürütüyoruz. Bu şampiyonayla karşılıklı bir tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştirerek ilişkilerimizi de kuvvetlendireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

"Türkiye çapında 300 köpeğimiz mevcut"

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’nde Kısım Amiri Cihan Karaağaç, yarışmanın itaat aşaması ve arama aşaması olmak üzere iki etaptan oluştuğunu ifade ederek, "İtaat etabında köpeklerin idarecilere uyma sosyalitesine bakılacak. Yarışma çerçevesinde verilen komutları, yerine getirmesine bakacağız. İkinci etapta açık alanda kutuları arayacaklar. Açık alan ve kapalı alan araması olacak. Çeşitli narkotik maddeleri saklayıp onları aramalarını tabi edeceğiz. Mevcut yaklaşık 80 köpeğimiz var. Taşra ile beraber Türkiye çapında 300 köpeğimiz mevcut. Yavruluktan itibaren eğitimlerine başlıyoruz. Köpek Eğitim Merkezi’nde yaptığımız üretim çerçevesinde köpeklerin sosyalitesine, oyun güdüsüne ve hırslarına bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplam 9 ülkenin katılım sağladığı yarışma çerçevesinde 100 puan alarak üst sıralarda yerini alan Türkiye, 14 aylık Alman kurdu ’Nobel’ ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Eğitmeni Samet Olur ile birlikte yarışmaya katıldı.

Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası, ‘Araç Araması Etabı’ ve ‘İtaat Etabı’ ile 11 Mayıs’a kadar devam edecek.