Nazilli Belediyesi ekipleri, Hasköy Mahallesi’nde okul yolu olarak kullanılan ancak deforme olmuş eski ve kullanılamaz durumdaki yolu baştan sona yenilemek için çalışma başlattı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Hasköy Mahallesi’nde okul yolu olarak kullanılan ancak deforme olmuş eski ve kullanılamaz durumdaki yolu baştan sona yenilemek için çalışma başlattı.

Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda eksiklerin giderilmesi için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Hasköy Mahallesi’nde okul yolu olarak kullanılan bölgede tadilat işlemleri için harekete geçti. Eski ve kullanılamaz durumdaki yolu kazıyan ve stabilizesini gerçekleştiren ekipler, parke taşı döşeme faaliyetlerine başladı.

Çalışmalar süresince ekiplere destek veren Mahalle Muhtarı Hüseyin Danacı, “Yolumuz hem düğün salonumuzun hem de okulumuzun güzergahında yer alıyor. Aktif olarak kullanılan ve zamanla çöküşlerin yaşandığı bir bölge. Yolumuzun yenilenmesi için Nazilli Belediyemize talepte bulunduk. Başkanımız anında ekipleri gönderdi. Faaliyetlerimiz başladı. Şahsım ve mahallem adına başta Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan olmak üzere tüm Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yol yenileme faaliyetlerinin ilçe genelinde devam edeceğini belirten Başkan Özcan, Hasköy’deki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.