Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, engellilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Hasköy Engelsiz Yaşam, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret ederek hizmet binası ve yaşam evlerini denetleyen Kırtay, merkezde kalan engellilerle bir araya gelerek sohbet etti. Kuruluş müdüründen yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü Kırtay’a, kurum idarecileri de eşlik etti.

Toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik mesajlar veren Kırtay ve beraberindekiler, merkez yerleşkesinde engellilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.