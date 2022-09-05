Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Etkinlik ve Sanat Merkezinde, kadınlara yönelik olarak açılan ’Hasır Örgü Atölyesi’ devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Etkinlik ve Sanat Merkezinde, kadınlara yönelik olarak açılan ’Hasır Örgü Atölyesi’ devam ediyor.

Hasır örgü kursunun öğretmeni Vildan Erel, gönüllü olarak verdiği eğitimle, atölyede kadınlarla her cuma bir araya geliyor. 13.00-17.00 saatleri arası devam eden kursta kadınlar, hasır tekniğinde kağıt ip ve tığ ile şapka ve çanta örmeyi öğreniyor.

Kursa kadınlar büyük ilgi gösteriyor

Örgü kursu gönüllü eğitmeni Vildan Erel, kursun kadınlar tarafından çok beğenildiğini anlatarak, “Belediyemizin açmış olduğu gönüllülük esasına dayalı, hasır teknikleriyle kağıt iple tığ üzerine çalıştığımız bir kursumuz var. Kadınlarla burada bir araya gelip, kağıt iple tığı bir araya getirip bazı teknikleri kullanarak çanta, şapka, runnerlar, suplalar yapıp, ailelerine de destek olabilmeleri için bir imkan sunduk. Vahap Başkanımıza da bizlere böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

“Yaptığım ürünlerden satabiliyorum”

Senem Köroğlu, keyifli bir ortamda hem sosyalleştiğini hem de yaptığı ürünlerle gelir elde edebildiğini belirterek, “Keyifli bir ortam. Pandemiden dolayı eve kapanmıştık ama şimdi burada sosyalleşme imkanı buluyorum. Yaptığım ürünlerden satabiliyorum, instagram sayfam var orada da satıyorum. Büyükşehir Belediyesinin açtığı stantlarda da yer almıştım, orada da güzel satışlarım oldu” diye konuştu.

Hatice Şener ise kursa büyük bir hevesle devam ettiğini söyleyerek, “Çalıştığım halde bütün bu ürünleri işten geldikten sonra yaptım. Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, bunu 50 yaşından sonra öğrendim. Yapmak isteyen herkes çok kolay yapabilir. Fazla bir zaman almıyor. Önemli olan azim ve hevestir. Her şey her yaşta öğrenilir” şeklinde konuştu.

“Burada kendimize bir şeyler katıyoruz”

Canan Duruk da örgü kursunda çanta ve şapka yapımını öğrendiğini ifade ederek, “Örgü kursuna arkadaşlarla birlikte katıldık. Örerek hem stres atıyoruz hem de sevdiklerimize el emeğimiz göz nurumuzla hediyeler vermiş oluyoruz. İnsanların sosyal ortama gitmelerinde bayağı bir faydalı oluyor” dedi.