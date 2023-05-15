Trabzon’la özdeşleşen Trabzon hasırı ve kazaziye sanatına son yıllarda ilgi artarken, özellikle Trabzon hasırı yapanların çoğu yaşlanıp mesleği bırakınca bu kurslara ilgi arttı.

Özellikle kadınların ilgi odağı olan kazaziye kursları, aile bütçesi için gelir kapısı olurken, Trabzon’da üretilen takı eşyaları Türkiye’nin farklı illerinde satışa sunuluyor.

Türkiye’nin farklı yerlerinde yapılan Kazaziye sanatı zaman içinde başta vefat olmak üzere usta sayılarında belirgin bir azalma gözlenirken, Trabzon’da ise kazaziye geleneği her daim sürdü. Şehrin farklı noktalarında kazaziye sanatı işyerlerinin yanı sıra evlerde de devam ederken Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’daki Kazaziye ve hasır örücülüğü kursu kadınların adeta gelir kapısı oldu.

Kazaziye ve hasır öğreticiliği görevini sürdüren Nahide Demirtaş, Trabzon hasırı örenlerin sayısı giderek azaldığını kaydederek “Trabzon hasır bileziği ve kazaziye Trabzon’un en eski el sanatlardan. Trabzon hasırı Trabzonlu kadınların geçimindeki en önemli gelir kaynağı. Kadınlarımız evlerinde oturup üretime katkı sağlıyorlar. Trabzon hasırında tercihe göre 22-14 ayar tel uygulanır. Hasır örmeye önce bakır telle başlanıp ilerlettikten sonra gümüş örülür gümüşte de istenilen seviyeye ulaşılınca kuyumcu size altın verir ve o şekilde örersiniz. Kazaziyede de yine aynı şekilde bakır telle başlanıyor bütün işlemleri öğrendikten sonra gümüş tele geçiliyor. Şu anda 25 kadar kursiyerimiz var. Trabzon için çok önemli bir sanat olduğu için her zaman rağbet gören bir sanattır. Bu yılki kursumuz daha çok hasır örmeye yönelik. Trabzon’da hasır ören insan sayısı giderek azalıyor. Bu işi yapanlar yaşlanıyor bırakmak zorunda kalıyor. O nedenle hasır örme kursuna bu yıl biraz daha talep var. Genç yaşlı hiç fark etmiyor. 18 yaşından 70 yaşına kadar kursiyerlerimiz var. Kursiyerlerimiz hem aile ekonomisine katkı sağlıyorlar hem de sosyalleşiyorlar” dedi.

Kursiyerlerden Şevkiye Beşiroğlu, bu tür kurslara herkesin katılması gerektiğini belirterek “Keşke bu kursa daha önce gelseydim çok zevkli çok motive edici bir sanat. Bizim gibi olanlara kursa katılmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.

Kursiyerlerden Gülseven Asan da “Geçen yıldan beri buradayım. On bir yıldır kazaziye yapıyordum kazaziyeyi bırakıp hasıra başladım. Gümüşten sonra altın örmeye geçtim. Başlangıçta çok zor ancak çok zevkli bir meslek. Bu kadar zor bir mesleği yapabilmek gurur verici. Aile bütçesine katkısı bayağı var. Örerken kafanız rahatlıyor” ifadelerini kullandı.