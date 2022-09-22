Adana’da 2 bin liralık borcunu alamayan şahıs, kuzeniyle birlikte husumet yaşadığı kişiye sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Olay sırasında yoldan geçerken kurşunun isabet ettiği yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adana’da 2 bin liralık borcunu alamayan şahıs, kuzeniyle birlikte husumet yaşadığı kişiye sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Olay sırasında yoldan geçerken kurşunun isabet ettiği yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Kadir S. (28), iddiaya göre telefonla aradığı Mehmet Ö.’den (20) 2 bin lira borcunu ödemesini istedi. Mehmet Ö. borcunu ödeyemeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Telefonu kapatan Kadir S., kuzeni Uğur S. (25) ile birlikte motosiklete binip Mehmet Ö.’nün yanına gitti. Kadir ve Uğur S., sokakta motosikletle seyir halindeki Mehmet Ö.’ye tabancalarla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Mehmet Ö.’nün bacağına ve o sırada sokakta yürüyen yabancı uyruklu Muhammed Abdurrahman Acem’in (33) göğsüne isabet etti. Şüpheliler ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Mehmet Ö. ile Acem, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Mehmet Ö. taburcu edilirken, Acem ise yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Acem, 3 Eylül günü hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Ekipler, şüphelileri Hürriyet Mahallesi’nde saklandıkları adrese yaptıkları baskında yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheliler, borcunu ödemesi için Mehmet Ö.’nün yanına gittiklerini, rastgele ateş açtıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir ve kuzeni Uğur S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.