Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde haşerelere karşı yüzde yüz başarı hedefiyle kapsamlı kışlak ilaçlama çalışması başlattı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve benzeri haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması ve bunlardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma, şark çıbanı gibi hastalıkların önlenmesi için bilimsel mücadele yöntemleriyle ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda yaz ayları boyunca ilaçlama çalışmaları yürüten ekipler, şimdi ise kışlak ilaçlama çalışmalarının startını verdi.

Kışlak ilaçlama faaliyetleri; 290 personel, 68 araç, 380 değişik makine ve teçhizatla 17 ilçe ve bin 46 merkezde yürütülüyor.

Hedef popülasyonu kontrol altında tutmak

Kent genelinde 12 Aralık 2024 tarihi itibari ile kapsamlı bir çalışma başlatan ilaçlama birimlerinin ilk hedefi, ilkbaharda yürütülecek çalışma öncesi yeni bir kaynak haritası oluşturmak. Elde edilen verileri mekanik mücadele için ilgili diğer birimlerle paylaşmak ve gerekli önlemlerin alınması planlanıyor.

İkinci hedef de mikro klima etki gösteren alanda yaşamını sürdüren sivrisinek, karasinek ve tatarcık erginlerine karşı mücadele yürütmek ve popülasyonu kontrol altında tutmak.

Kışlak mücadelesi kapsamında kent ve kırsal ilçe merkezlerindeki merkezi ısıtma sistemleri, geçiş noktaları, kalorifer kazan daireleri, fosseptik çukurlar, rögarlar, kullanılmayan bina bodrumları ve benzeri yerlerin ilaçlanması hedefleniyor.

ARGE çalışmaları kapsamında ise zararlılara karşı direnç testleri ve tür tayini çalışması yürütme, sivrisinek ve karasinek üreme yerlerinin coğrafi bilgi sistemi kullanılarak üreme noktaları haritasının oluşturulması, ekosisteme zarar vermeden sivrisinek ve karasinek mücadelesi sağlamak, gündüz kaynak tarama ekiplerinin periyodunu düzenleyip eşit periyod haline getirmek ve gece ULV ekiplerinin periyodunu düzenleyerek eşit periyodlar haline getirilmesi hedefleniyor.

Ekipler kapsamlı çalışma yürütecek

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne açık ve kapalı kanalların temizliğinin yapılması için bilgilendirme yapacak. Ekipler, depremden dolayı ağır hasarlı olan binaların yıkılmasını takip edecek, sazlık ve gölet alanlarında durağan suların tahliye edilmesini sağlayacak. Şehir merkezindeki tüm bina bodrumlarının kontrolünü yapacak olan ekipler, bina görevlilerine ve yöneticilere bilgi verecek. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekip halinde muhtarları ziyaret ederek yurttaşların ilaçlama konusunda bilinçlendirilmesi için çalışma yapacak. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ayrıca ilaçlama personeline yönelik hizmet içi eğitim ve seminerler düzenleyecek.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Sağlık Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı, Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa kışlak mücadeleyi kesintisiz bir şekilde yapmayı planladıklarını ifade etti. Saçaklı, “Kışlak mücadele; sivrisinek ve karasineğin dinlenmeye geçtiği, üreme alanlarının, bodrum, açık ve kapalı kanallar, logarlar ve kış aylarında yağmur yağdığı için biriken sularda üremenin yoğun olduğu yerlerde yapılıyor. Kışlak mücadele sayesinde yaz aylarında sürekli Diyarbakır’ın gündeminde olan, vatandaşlarımızın yoğun şikayeti oluştuğu sivrisinek ve karasinek yoğunluğu eskisi gibi olmayacak” şeklinde konuştu.

Kışlak mücadele ile yaz aylarında çok ilaç tüketiminin önüne geçileceğini vurgulayan Saçaklı, “Kışlak mücadele yapılmadığı zaman üreme çok fazla oluyordu. Dolayısıyla daha çok ilaç tüketmek anlamına geliyordu. Biz de bunun önüne geçmek için bu mücadeleyi veriyoruz” dedi.

Çalışmalarını bilimsel tekniklerle yürüttüklerini belirten Saçaklı, bilime ve bilim insanına çok önem verdiklerini vurguladı. Bu manada nerede bir seminer, bir eğitim varsa katılım sağladıklarını anlatan Saçaklı, çalışmalarının bilim insanlarınca da dikkatle takip edildiğini aktardı. Saçaklı, konuyla ilgilenen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar’ı ziyaret ederek görüştüklerini ifade ederek, kışlak mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.