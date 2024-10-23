Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlığı için sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve benzeri haşerelere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ilaçlama ekipleri; sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve benzeri haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması için bilimsel mücadele yöntemleriyle ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlaçlama faaliyetleri; 274 personel, 80 araç, 34 holder, traktör holderi, 15 atomizör, 50 ulv cihazı, 200 sırt pompası, misblower, 5 termal sisleme cihazı ile kent genelinde sürüyor.

İlaçlama larvalara karşı yapılıyor

İlaçlama çalışmaları, sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, hayvan gübresinin biriktiği alanlar, ahırlar, çöplükler gibi üreme alanlarında belli periyotlarla yapılıyor.