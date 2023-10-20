Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve haşereyle mücadele noktasında zirai dron ile sahada ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Salihli ilçesine bağlı Keli Mahallesi’nde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü, karasinek ve sivrisinek başta olmak üzere halk sağlığını tehdit eden haşerelere yönelik mücadelesine zirai dron ile devam ediyor. İl genelinde yeşil alan, sokak ve açık alan ilaçlamalarını gece ve gündüz aralıksız sürdüren ekipler, Salihli ilçesine bağlı Keli Mahallesi’nde zirai drone ile ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Salihli Şube Müdürü Mustafa Gün ve Keli Mahalle Muhtarı Alim Teker yerinde takip etti.

İl genelinde haşereyle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak 17 ilçemizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde teknolojik gelişmeleri de takip ederek bu sene ilaçlama sezonunda drone tercih ettik. Böylelikle ulaşılamayan yerlere daha kolay ulaşma fırsatı yakalayarak, ilacın da etkililiğini artırdık. Keli mahallemizde de ilaçlama çalışmasını başlattık. Muhtarımızın da çalışmadan memnun olması bizleri mutlu etti. Tabi ki vatandaşlarımıza da bu konuda bir takım görevler düşmekte. Sivrisinek gibi vektörlerin üremesinin yüzde 86’sının insan eliyle oluştuğu bilim adamlarınca tespit edildi. Bizler de vatandaşlarımıza ‘çevreyi temiz tut, sağlığını koru’ diyerek uyarıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Keli Mahalle Muhtarı Alim Teker, “Cengiz Başkanımız ve ekibinden çok memnunuz. Mahallemize içme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi. Gece gündüz demeden, saatin hiçbir önemi olmadan ekipler her talebimizi yerine getiriyor. Hizmette sınır yok. İlaçlama konusunda da mahalle sakinlerimizin talepleri oldu. Talebi iletmemiz itibariyle bir gün bile geçmeden çalışmalar başladı. Zirai drone uygulaması Manisa için çok güzel bir başlangıç oldu. Cengiz Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.