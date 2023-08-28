Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentlerde ve toplu yaşam alanlarında haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Gece gündüz kesintisiz bir şekilde devam eden ilaçlama çalışmaları, konteyner kentlerden, toplu yaşam alanlarından potansiyel üreme noktalarına kadar geniş bir alanda gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, ilaçlama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sıcakların artmasıyla birlikte özellikle sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerin sayısında belirgin bir artış gözlemledik. Bu artışın önüne geçmek ve halkımızın rahat bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ilaçlama çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.