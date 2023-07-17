Hububat ekilişinin önemli merkezlerinden Konya’nın Beyşehir ilçesinde arpa hasadının başlamasının ardından arazide mesaiye başlayan biçerdöverler dane kaybına karşı sıkı bir şekilde takip ediliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Beyşehir’de hasat döneminin verimli bir şekilde sürdüğü belirtilerek, "Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması, hasat sırasında dane kaybının en aza indirilmesi için biçerdöver kontrollerimiz yapılmaktadır. Hasat sürecinde ürün kaybı yaşanmaması için biçerdöver operatörlerinin gerekli kurallara titizlikle uyması gerekmektedir. Kurallara uymayan biçerdöver sahiplerine ve operatörlere idari işlem uygulanacaktır. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.