Sivas’ta patates hasadı sonrası tarlalara akın edenler toprakta kalan patatesleri toplayarak kışlık patates ihtiyacını karşılıyor.

Sivas’ta patates hasadı sonrası tarlalara akın edenler toprakta kalan patatesleri toplayarak kışlık patates ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Sivas’ta patates hasadı başladı. Patates üretimi yapan çiftçilerin tarlalarında hasat gerçekleştirilmesin tarlalar vatandaşların akınına uğradı. Sivas merkeze bağlı Çukurbelen köyünde bulunan patates tarlasında bir yanda hasat gerçekleştirilirken bir yandan da vatandaşlar hasat yapılan alanlarda, toprak altında kalan patatesleri topladı. Derinde kalan patatesleri kazma, kürek ve çapa yardımıyla toplayan vatandaşlar böylelikle kışlık patates ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılamış oldu.

“Herkes ihtiyacı kadar topluyor”

Beypınar köyünden patates toplamak için Çukurbelen köyüne gelen Ahmet Turan Gülmez, herkesin ihtiyacı kadar patates topladığını belirterek, “Bu patatesi herkes ihtiyacı kadarıyla topluyor. Ben emekliyim, topladığım patatesleri çocuklarıma dağıtıyorum. Herkes, kazma, kürek, bel ile patates topluyor. Bazı vatandaşlar toplamayı bilmiyor, toprak üstünde olanları alıyorlar fakat o patatesler gece ayazda kaldığı için çürüme noktasında oluyor. Bizde toprak altındakileri ziyan olmasın diye çıkarıp topluyoruz” şeklinde konuştu.

“Kış boyu tüketeceğiz”

Bir başka vatandaş ise topladıkları patatesi kış boyunca tüketeceklerini belirterek, “Bu patatesleri çapa yardımıyla çıkarıp toplayarak evin ihtiyacını görüyoruz. Patatesin kilosu pazarda 9-10 lira, torba fiyatı ise 350 lira. Alım gücümüz olmadığı için buralarda topluyoruz. Eğer bu patatesi toplamazsak çürüyecek. Topladığım patatesten 15-20 nüfus faydalanacak. Yoksa piyasadan almak zorunda kalacağız. Bu topladığımız patatesleri kış boyu tüketeceğiz” ifadelerini kullandı.