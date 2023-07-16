Aksaray’da hasat yapıldığı sırada arızalanan ve arazi dışına çıkarılmak istenen biçerdöverde çıkan yangın önce vatandaşların, sonra da itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Aksaray’ın merkeze bağlı Baymış köyünde bulunan bir tarım arazisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nedim G. (50) yönetimindeki biçerdöver tarlada hasat yaparken arıza verdi. Arıza üzerine Nedim G. biçerdöveri tarladan çıkartmak isterken biçerdöver aniden alev aldı. Sürücü ve tarlada çalışan çiftçiler yangına ilk etapta kendi imkanlarıyla müdahale etti. Ardından haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan biçerdöver kullanılmaz hale gelirken, yangının tarlada çıkmaması büyük bir faciayı önledi.