Yeni hasat sezonunun ilk mahsul buğdayı Gaziantep Ticaret Borsası’nda (GTB) işlem gördü. Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Zeytinbeli mahallesinde hasadı yapılarak Gaziantep’e getirilen 2023 yılının ilk ürün ekmeklik buğdayı kilogramı 7 lira 75 kuruştan alıcı buldu.

Stratejik öneme sahip olan ve Türkiye’de en fazla üretimi yapılan tarım ürünlerinin başında gelen buğdayda yeni sezonunun ilk hasadı gerçekleştirildi. Çiftçi Erol Benli tarafından Zeytinbeli kırsalında hasadı yapılan sezonun ilk mahsul ekmeklik buğdayı Gaziantep’e getirilerek, GTB Hububat-Bakliyat Satış Salonlarında satışa sunuldu.

GTB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alagöz, GTB Meclis Üyeleri Hakkı Kılıç ve Orhan Özdemir’in de yer aldığı sabah seansı satışında Güneşoğlu Gıda Sanayi Ltd. Şti tarafından piyasaya sunulan sezonun ilk mahsul ekmeklik buğdayı Öz Un Gıda Sanayi tarafından 7 lira 75 kuruştan satın alındı.

Bereketli bir sezon temennisi

GTB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alagöz ilk mahsul buğdayın bereketli ve bol kazançlı bir hasat mevsimine vesile olması temennisinde bulunarak, tüm üreticilere ve sektör bileşenlerine kazasız, belasız, hayırlı ve bol kazançlı bir sezon dileklerinde bulundu. Çiftçi Benli’yi ilk ürün buğday üretiminden dolayı tebrik eden Alagöz, Türkiye’nin ilk buğday hasadının yapıldığı Çukurova bölgesinde mayıs ayının 25’inden itibaren biçerdöverlerin buğday tarlalarına girmesini beklediklerini ifade etti.

Erken buğday hasadının oluşumunda iklim şartları, sulama ve erken tarla ekimlerinin önemli rol oynadığını kaydeden Alagöz, Gaziantep ve ilçelerinde kıraç arazilerde haziran ayının ilk haftasından itibaren, sulu arazilerde ise haziran ayının 25’inden itibaren buğday hasadının başlamasını beklediklerini söyledi.

Bu sene Şubat-Mart yağışlarının tarım arazilerinde olumlu etki yaptığını vurgulayan Alagöz, ilgili kurumlar tarafından yapılan tahminlere göre bu sene Türkiye’de 19.5-20 milyon ton seviyelerinde bir buğday rekoltesinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Gaziantep’te son 4-5 yıldır sezonun ilk buğdayını kendilerinin piyasada satışa sunduğunu belirten Güneşoğlu Gıda Sanayi Yetkilisi Ahmet Güneş ise yaptığı değerlendirmede ilk mahsul buğdayın genelde mayıs ayı ortalarına doğru Adana’ya bağlı ilçelerde yetiştirildiğini dile getirdi.

Yılın ilk buğdayının 7 lira 75 kuruştan alıcı bulduğunu kaydeden Güneş, tüm çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temenni etti.