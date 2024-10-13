Türkiye’de zeytin ağacı varlığı en yüksek illerden olan Aydın’da zeytin sezonu hazırlıkları sürerken, yetkililer zeytin sineğine karşı tuzakların kontrolünü gerçekleştirdi.

Önemli ihracat ürünlerinden olan ve Aydın ekonomisine önemli katkı sağlayan zeytinde sezon hazırlıkları devam ediyor. İl genelinde zeytin ağaçları sezon için hazırlanırken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, monitör tuzakların haftalık sayımlarını yaparken, bir yandan da bahçe kontrolleri gerçekleştirdi. Zeytin sineğine karşı bahçelerde de zararlı popülasyonlar incelenirken, hastalık kontrolleri de yapıldı. Üreticilerin ürünlerinin sağlıklı bir şekilde yetişmesi hedefiyle saha çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. Ayrıca saha çalışmaları kapsamında turunçgil bahçelerinde de çalışma gerçekleştiren ekipler, hasat öncesi pestisit denetimi yaparak, ağaçlardan numene aldı.